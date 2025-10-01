Milano 15:42
Avio, previsioni più bullish per il piano a 10 anni con focus sulla crescita in USA

L'aggiornamento della presentazione

(Teleborsa) - Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha rilasciato indicazioni di crescita superiori a quanto indicato in precedenza e alle stime degli analisti, nell'ambito di una serie di incontri con la comunità finanziaria per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro annunciato a settembre.

La nuova presentazione della società menziona un obiettivo di CAGR dei ricavi 2025-2035 superiore al 10%, rispetto al precedente di circa il 10%, con il fatturato che dovrebbe superare 1 miliardo di euro entro il 2030 e 1,2 miliardi di euro nel 2035. Le proiezioni di ricavi a medio termine (inteso tra il 2029 e il 2031, dopo l'avvio dello stabilimento in USA) presuppongono la produzione di 35 booster per Ariane 6 dai 14 del 2025, il lancio di 6 razzi Vega C dai 3 del 2025 e un aumento di 7x della produzione di motori per la difesa (includendo l'espansione negli USA).

Inoltre, l'obiettivo di CAGR dell'EBITDA 2025-2035 è nella fascia "High-Teens", rispetto alla precedente indicazione di oltre il 15%. Viene però precisato che la crescita dell'EBITDA è prevista per oltre l'80% dopo il 2028 (ovvero quando lo stabilimento statunitense sarà operativo) e nel prossimo biennio sarà probabilmente stabile o in limitata crescita per i costi dell'avvio dell'attività in USA.

I capex necessari per sviluppare il business della defence propulsion saranno di circa 500-650 milioni di euro, da realizzare nei prossimi 6 anni e con un picco nel 2027 (per costruire il nuovo stabilimento negli Stati Uniti e aumentare la capacità in Europa).

La società di Colleferro menziona anche ulteriori opportunità di upside oltre al piano, come maggiore capacity/capability dell'impianto statunitense, maggiore integrazione verticale e un ulteriore aumento della capacità europea, sottolineando inoltre che l'impianto statunitense seguirà un approccio modulare per consentire una scalabilità a lungo termine.

Il 12 settembre Avio ha annunciato un aumento di capitale in opzione fino a 400 milioni di euro per finanziare il nuovo piano industriale e rafforzare la capacità produttiva nei settori spazio e difesa. L'operazione, interamente garantita da un accordo di pre-underwriting con Jefferies e Morgan Stanley, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata per il 23 ottobre, con la ricapitalizzazione che dovrebbe essere completata entro l'anno.

Il titolo, oggi in flessione, si mantiene comunque vicino ai massimi storici (toccati ieri a 55,50 euro per azione), con una crescita del 275% da inizio anno e del 324% su 12 mesi. La valutazione di Borsa è in questo momento sconnessa dai fondamentali, con un rapporto prezzo/utili vicino a 240, tuttavia alcuni analisti la giustificano con i profili di crescita e lo scenario esterno. "Il contesto geopolitico mantiene alto l'interesse sui titoli con esposizione al settore difesa - sostiene Equita - I pochi comparable quotati sul mercato USA (sebbene con evidenti differenze rispetto ad Avio) trattano a multipli in grado di giustificare i prezzi attuali adottando una semplice multiple comparison, slegata da una pura analisi fondamentale".
