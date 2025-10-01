Avio, previsioni più bullish per il piano a 10 anni con focus sulla crescita in USA

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha rilasciato indicazioni di crescita superiori a quanto indicato in precedenza e alle stime degli analisti
, nell'ambito di una serie di incontri con la comunità finanziaria per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro annunciato a settembre.
La nuova presentazione della società menziona un obiettivo di CAGR dei ricavi
2025-2035 superiore al 10%, rispetto al precedente di circa il 10%, con il fatturato che dovrebbe superare 1 miliardo di euro entro il 2030 e 1,2 miliardi di euro nel 2035. Le proiezioni di ricavi a medio termine (inteso tra il 2029 e il 2031, dopo l'avvio dello stabilimento in USA) presuppongono la produzione di 35 booster per Ariane 6 dai 14 del 2025, il lancio di 6 razzi Vega C dai 3 del 2025 e un aumento di 7x della produzione di motori per la difesa (includendo l'espansione negli USA).
Inoltre, l'obiettivo di CAGR dell'EBITDA
2025-2035 è nella fascia "High-Teens", rispetto alla precedente indicazione di oltre il 15%. Viene però precisato che la crescita dell'EBITDA è prevista per oltre l'80% dopo il 2028 (ovvero quando lo stabilimento statunitense sarà operativo) e nel prossimo biennio sarà probabilmente stabile o in limitata crescita per i costi dell'avvio dell'attività in USA.
I capex
necessari per sviluppare il business della defence propulsion saranno di circa 500-650 milioni di euro, da realizzare nei prossimi 6 anni e con un picco nel 2027 (per costruire il nuovo stabilimento negli Stati Uniti e aumentare la capacità in Europa).
La società di Colleferro menziona anche ulteriori opportunità di upside oltre al piano
, come maggiore capacity/capability dell'impianto statunitense, maggiore integrazione verticale e un ulteriore aumento della capacità europea, sottolineando inoltre che l'impianto statunitense seguirà un approccio modulare per consentire una scalabilità a lungo termine.
Il 12 settembre Avio ha annunciato
un aumento di capitale in opzione fino a 400 milioni di euro per finanziare il nuovo piano industriale e rafforzare la capacità produttiva nei settori spazio e difesa. L'operazione, interamente garantita da un accordo di pre-underwriting con Jefferies
e Morgan Stanley
, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata per il 23 ottobre, con la ricapitalizzazione che dovrebbe essere completata entro l'anno
.
Il titolo, oggi in flessione, si mantiene comunque vicino ai massimi storici
(toccati ieri a 55,50 euro per azione), con una crescita del 275% da inizio anno e del 324% su 12 mesi. La valutazione di Borsa è in questo momento sconnessa dai fondamentali, con un rapporto prezzo/utili vicino a 240
, tuttavia alcuni analisti la giustificano con i profili di crescita e lo scenario esterno. "Il contesto geopolitico mantiene alto l'interesse sui titoli con esposizione al settore difesa - sostiene Equita
- I pochi comparable quotati sul mercato USA (sebbene con evidenti differenze rispetto ad Avio) trattano a multipli in grado di giustificare i prezzi attuali adottando una semplice multiple comparison, slegata da una pura analisi fondamentale".