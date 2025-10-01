Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.079,58 punti

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,83%
Milano lievita dello 0,83% e archivia la seduta a 43.079,58 punti.
