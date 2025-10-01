Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Borsa: Giornata positiva per Parigi, in rialzo dello 0,90%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.966,95 punti

Parigi lievita dello 0,90% e archivia la seduta a 7.966,95 punti.
