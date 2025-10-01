Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:37
24.802 +0,77%
Dow Jones 20:37
46.470 +0,16%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,37% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 24.770,16 punti

L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,37% alle 19:30, tratta a 24.770,16 punti.
