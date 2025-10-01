Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 22:00
24.801 +0,77%
Dow Jones 22:00
46.441 +0,09%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Il Dow Jones chiude a 46.441,1 punti

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,09%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 46.441,1 punti.
