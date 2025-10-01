Milano
17:35
43.080
+0,83%
Nasdaq
22:00
24.801
+0,77%
Dow Jones
22:00
46.441
+0,09%
Londra
17:30
9.455
+1,12%
Francoforte
17:35
24.114
+0,98%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 23.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,09%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,09%
Il Dow Jones chiude a 46.441,1 punti
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 46.441,1 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,18%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,19%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,15%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,06%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,09%
Altre notizie
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,11%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,04%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,13%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto