Milano 9:55
42.600 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:55
9.393 +0,46%
23.815 -0,28%

Chiusura della Borsa di Hong Kong

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Hong Kong
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 1 ottobre, il mercato di Hong Kong è chiuso per la Festa Nazionale.
Condividi
```