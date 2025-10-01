Esprinet perfeziona acquisto 100% di Vamat

Esprinet

(Teleborsa) -, Gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha perfezionato in data odierna l’acquisto del 100% del capitale di, dal 2015 attiva in Benelux nella distribuzione B2B di tecnologie fotovoltaiche e Value Added Partner (“VAP”) di Huawei, e della controllata totalitaria Vamat Ltd, società di diritto irlandese, costituita nel 2024 ed attiva nella medesima attività in territorio irlandese.La quota di corrispettivo pattuito al closing, spiega una nota, pari a 12,6 milioni di euro, è stata interamente corrisposta in data odierna per cassa e utilizzando risorse finanziarie disponibili.