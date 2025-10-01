Esprinet perfeziona acquisto 100% di Vamat

(Teleborsa) - Esprinet
, Gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha perfezionato in data odierna l’acquisto del 100% del capitale di Vamat B.V., società di diritto olandese
, dal 2015 attiva in Benelux nella distribuzione B2B di tecnologie fotovoltaiche e Value Added Partner (“VAP”) di Huawei, e della controllata totalitaria Vamat Ltd, società di diritto irlandese, costituita nel 2024 ed attiva nella medesima attività in territorio irlandese.
La quota di corrispettivo pattuito al closing, spiega una nota, pari a 12,6 milioni di euro, è stata interamente corrisposta in data odierna per cassa e utilizzando risorse finanziarie disponibili.