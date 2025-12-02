Eventi e scadenze del 2 dicembre 2025

Martedì 02/12/2025

(Teleborsa) -- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Bilancio finanza pubblica della Francia- I ministri della Salute dell'UE discuteranno dell'atto legislativo sui medicinali critici. Durante una colazione di lavoro procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sull'impatto dei prodotti del tabacco e della nicotina di nuova generazione sui minori e sui giovani- Bruxelles - Il 6º Consiglio di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sarà presieduto dal ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan. La delegazione dell'UE sarà guidata dall'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Anche la commissaria per l'Allargamento Marta Kos parteciperà per conto dell'UE- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Manama, nel Bahrein, per partecipare al Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. All'evento parteciperanno 54 imprese che avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi09:00 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - All'assemblea di ALIS, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, parteciperanno membri del Governo, referenti istituzionali, imprese, tecnici, professionisti e stakeholders. Interverranno, tra gli altri, i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditara09:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Villa Madama, Roma - Il Forum, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia, prevederà tavoli settoriali, una sessione plenaria istituzionale e momenti di networking per approfondire le relazioni di cooperazione economica fra i due Paesi15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Università degli Studi Roma Tre, Roma - L'incontro approfondirà evoluzioni normative, dinamiche dei mercati equity e contributi delle imprese nel segmento EGM, con interventi istituzionali, accademici e testimonianze dal mondo finanziario. Interverranno, tra gli altri, Massimiliano Celli (Direttore Dipartimento di Economia Aziendale, Università Roma Tre). Nadia Linciano (Segretario Generale CONSOB) e Giulio Bastia (Condirettore Generale Banca Finnat)17:00 -- Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - Mediocredito Centrale, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presentano il Francobollo appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy" dedicato al Fondo di Garanzia per le PMI. Partecipa, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in seconda convocazione12:30 -- Appuntamento: "Deutsche Bank Chief Investment Office - Outlook 2026". Verranno approfondite insieme a Manuela Maccia, Chief Investment Officer per l’Italia, le prospettive economiche e finanziarie per il prossimo anno