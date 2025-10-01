Eurozona, PMI manifatturiero ritorna a contrarsi a settembre con ordini in declino

(Teleborsa) - Alla, ribaltando il miglioramento di agosto, le, secondo l'indagine PMI di S&P Global e HCOB. La contrazione è stata provocata da un calo degli afflussi di nuovi ordini e da un aumento del tasso di perdita di posti di lavoro. I volumi produttivi hanno continuato ad espandersi, anche se il ritmo di crescita è rallentato notevolmente rispetto al massimo di quasi tre anni e mezzo di agosto.L'a settembre è ritornato a calare, cambiando quindi tendenza dal primo miglioramento in tre anni osservato ad agosto. In contrazione da 50,7 di agosto e attestandosi a(rispetto alla stima preliminare di 49,5), l'indice principale ha segnalato un peggioramento delle condizioni operative nell'area euro. Detto ciò, il declino è stato nel complesso solo marginale."Anche se lentamente, per il settimo mese consecutivo la produzione nell'Eurozona è aumentata rispetto al mese precedente - ha commentato- Manca un segnale chiaro che le cose stiano per prendere velocità a breve termine. Durante la primavera e l'estate gli ordini in entrata sono leggermente calati per poi rimanere in stagnazione. Di conseguenza, a settembre le aziende hanno continuato a ridurre il personale e le giacenze"."Nelle economie di medie dimensioni dell'Eurozona, come i Paesi Bassi e la Spagna, il settore manifatturiero è invece in crescita. Allo stesso tempo,. Le prospettive del settore manifatturiero tedesco per i prossimi dodici mesi sono in aumento. Questo dato è supportato da un recente rapporto dei principali istituti economici che prevede in questo settore una crescita dell'1,6%. Le aziende manifatturiere francesi, invece, devono affrontare prospettive più modeste, in gran parte a causa della fragilità del loro governo, che presto potrebbe avere problemi nel bilancio 2026".