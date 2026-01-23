Milano
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 07.15
PMI manifatturiero Giappone in gennaio
23 gennaio 2026 - 07.00
Giappone,
PMI manifatturiero in gennaio pari a 51,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 50,1 punti).
Argomenti trattati
Giappone
(70)
