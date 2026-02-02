Milano
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.21
Unione Europea, PMI manifatturiero in gennaio
02 febbraio 2026 - 10.20
Unione Europea,
PMI manifatturiero in gennaio pari a 49,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 48,8 punti (la previsione era 49,4 punti).
(Foto: © senoldo/123RF)
