Unione Europea, PMI manifatturiero in gennaio

Unione Europea, PMI manifatturiero in gennaio
Unione Europea, PMI manifatturiero in gennaio pari a 49,5 punti, in aumento rispetto al precedente 48,8 punti (la previsione era 49,4 punti).

