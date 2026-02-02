Cina, si contrae il settore manifatturiero a gennaio

(Teleborsa) - L'inizio del 2026 segna un peggioramento dell’cinese.Nel mese di gennaio, l’ha rilevato che l’indice PMI manifatturiero è sceso a 49,3 punti dai 50,1 di dicembre, scivolando sotto la soglia critica dei 50 punti e denotando contrazione dell'attività. Le attese degli analisti erano per la soglia di neutralità a quota 50.In particolare, isono calati a 49,2 punti da 50,8 di dicembre, mentre glisono scesi a 47,8 punti da 49.