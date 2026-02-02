Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 febbraio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 02/02/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 51,5 punti; preced. 50 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,1%)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 48,8 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 51,8 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 47,9 punti) Martedì 03/02/2026
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 10,5K unità; preced. -16,3K unità) Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili) Giovedì 05/02/2026
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -1,3%; preced. 5,6%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -242 Mld piedi cubi) Venerdì 06/02/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 109,8 punti; preced. 109,9 punti)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,8%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 14,5 Mld Euro; preced. 13,1 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -800 Mln Euro)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -4,1 Mld Euro; preced. -4,2 Mld Euro)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 4,5%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 67K unità; preced. 50K unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 56,4 punti)