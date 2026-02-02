Milano 13:48
45.902 +0,82%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:48
10.295 +0,69%
Francoforte 13:48
24.750 +0,86%

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Lunedì 02/02/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,5 punti; preced. 50 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,1%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 48,8 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 51,8 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 47,9 punti)

Martedì 03/02/2026
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 10,5K unità; preced. -16,3K unità)

Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)

Giovedì 05/02/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -1,3%; preced. 5,6%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -242 Mld piedi cubi)

Venerdì 06/02/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%)
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 109,8 punti; preced. 109,9 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,8%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14,5 Mld Euro; preced. 13,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -800 Mln Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -4,1 Mld Euro; preced. -4,2 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 4,5%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 67K unità; preced. 50K unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 56,4 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```