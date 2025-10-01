Milano 9:56
Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
