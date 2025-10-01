Milano 12:56
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimico-farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del produttore tedesco di farmaci è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
