Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimico-farmaceutica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore tedesco di farmaci
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,09 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)