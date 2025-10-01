Milano
9:58
42.606
-0,28%
Nasdaq
30-set
24.680
+0,28%
Dow Jones
30-set
46.398
+0,18%
Londra
9:58
9.389
+0,41%
Francoforte
9:58
23.819
-0,26%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 10.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa in Cina è chiusa
La Borsa in Cina è chiusa
Calendar
,
Finanza
01 ottobre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
Condividi
Leggi anche
La Borsa di Tokyo è chiusa
La Borsa di Tokyo è chiusa
Tasso disoccupazione Cina in agosto
Cina, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Argomenti trattati
Borsa
(1190)
·
Cina
(109)
Altre notizie
Cina, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Cina, Produzione industriale (YoY) in agosto
Cina, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Cina, PMI manifatturiero Caixin in settembre
Cina, PMI servizi Caixin in agosto
PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto