Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Male Insulet Corporation sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sull'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.
