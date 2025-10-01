Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: Corteva scende verso 61,69 USD
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di prodotti agricoli e fitosanitari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,76% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Corteva è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Corteva mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,69 Dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65,66. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
