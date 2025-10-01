Milano
17:35
43.080
+0,83%
Nasdaq
18:14
24.722
+0,45%
Dow Jones
18:14
46.452
+0,12%
Londra
17:30
9.455
+1,12%
Francoforte
17:35
24.114
+0,98%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 18.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per IDEXX Laboratories
New York: giornata depressa per IDEXX Laboratories
Migliori e peggiori
,
In breve
01 ottobre 2025 - 16.10
Seduta in ribasso per il
leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali
, che mostra un decremento del 3,62%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per IDEXX Laboratories
New York: movimento negativo per IDEXX Laboratories
New York: calo per IDEXX Laboratories
New York: performance negativa per IDEXX Laboratories
Titoli e Indici
Idexx Laboratories
-4,91%
Altre notizie
New York: in calo IDEXX Laboratories
New York: giornata depressa per Charles River Laboratories International
New York: giornata depressa per Adobe Systems
New York: giornata depressa per PepsiCo
New York: calo per Charles River Laboratories International
New York: giornata depressa per Intuitive Surgical
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto