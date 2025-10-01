Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: preme sull'acceleratore MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Brilla l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano con un aumento del 5,85%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di MicroStrategy Incorporated si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 344,4 USD. Supporto stimato a 334,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 354,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```