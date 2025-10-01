Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Thermo Fisher Scientific
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature di laboratorio e scientifiche, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Thermo Fisher Scientific rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Thermo Fisher Scientific mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 537,3 USD. Rischio di discesa fino a 497,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 577,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
