New York: seduta molto difficile per Atlassian

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di software australiana
, che mostra un -4,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Atlassian
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,7 USD con tetto rappresentato dall'area 159,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)