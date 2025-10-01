New York: si muove a passi da gigante Astrazeneca

azienda globale biofarmaceutica britannica

Astrazeneca

Nasdaq 100

Astrazeneca

Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l', che tratta in rialzo del 6,95%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,55 USD. Supporto visto a quota 81,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 83,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)