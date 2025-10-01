New York: si muove a passi da gigante Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, che tratta in rialzo del 6,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Astrazeneca
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Astrazeneca
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Astrazeneca
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,55 USD. Supporto visto a quota 81,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 83,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)