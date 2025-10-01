Milano 17:35
New York: si muove a passi da gigante Astrazeneca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che tratta in rialzo del 6,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Astrazeneca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Astrazeneca rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Astrazeneca resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,55 USD. Supporto visto a quota 81,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 83,91.

