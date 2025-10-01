Parigi: balza in avanti Renault

casa automobilistica francese

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,5%, rispetto a +0,72% dell').Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 36,08 Euro e supporto stimato a quota 34,94. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 37,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)