Parigi: balza in avanti Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Renault
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,5%, rispetto a +0,72% dell'indice di Parigi
).
Il grafico a breve di Renault
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 36,08 Euro e supporto stimato a quota 34,94. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 37,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)