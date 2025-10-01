Milano 13:00
Piazza Affari: andamento rialzista per Pirelli
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che avanza bene del 3,00%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.



