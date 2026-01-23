Pirelli, Camfin non intende rinnovare il patto parasociale con Sinochem

Pirelli

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni controllata da Marco Tronchetti Provera, ha comunicato lasu, sottoscritto con il, che scadrà il prossimo 18 maggio. Il patto, entrato in vigore tre anni fa, il 19 maggio 2023, era stato sottoscritto in data 16 maggio 2022.La decisione è stata assunta dopo aver preso atto dell'in questa fase con Sinochem, nel contesto del dialogo fra gli azionisti Pirelli promosso dal governo italiano,di Pirelli in tempo utile alle esigenze normative americane consentendo alla società di continuare a sviluppare la tecnologia Cyber Tyre.La decisione garantisce, inoltre, di disporre del tempo sufficiente all'espletamento delle formalità di legge di seguito dettagliate in tempo utile per l'di Pirelli programmata per il prossimo 25 giugno.Camfin "proposte nell'interesse della società, del mercato e di tutti gli stakeholder, per consentire a Pirelli in tempi brevi di essere in linea con la normativa statunitense", si legge in una nota.