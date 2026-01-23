Pirelli, Camfin non intende rinnovare il patto parasociale con Sinochem

(Teleborsa) - Camfin
, holding di partecipazioni controllata da Marco Tronchetti Provera, ha comunicato la volontà di non rinnovare il patto parasociale
su Pirelli
, sottoscritto con il gruppo Sinochem
, che scadrà il prossimo 18 maggio. Il patto, entrato in vigore tre anni fa, il 19 maggio 2023, era stato sottoscritto in data 16 maggio 2022.
La decisione è stata assunta dopo aver preso atto dell'impossibilità di individuare
in questa fase con Sinochem, nel contesto del dialogo fra gli azionisti Pirelli promosso dal governo italiano, soluzioni per adeguare la governance
di Pirelli in tempo utile alle esigenze normative americane consentendo alla società di continuare a sviluppare la tecnologia Cyber Tyre.
La decisione garantisce, inoltre, di disporre del tempo sufficiente all'espletamento delle formalità di legge di seguito dettagliate in tempo utile per l'assemblea degli azionisti
di Pirelli programmata per il prossimo 25 giugno.
Camfin "resta disponibile a discutere soluzioni
proposte nell'interesse della società, del mercato e di tutti gli stakeholder, per consentire a Pirelli in tempi brevi di essere in linea con la normativa statunitense", si legge in una nota.