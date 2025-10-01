Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica
, con una variazione percentuale del 2,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Telecom
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve dell'azienda telefonica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4636 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4451. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4821.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)