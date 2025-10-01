Milano 13:00
42.797 +0,17%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:00
9.420 +0,75%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica, con una variazione percentuale del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Telecom rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve dell'azienda telefonica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4636 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4451. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4821.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```