Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,58%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4636 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4451. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4821.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)