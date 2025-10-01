Piazza Affari: calo per Fincantieri

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo
, con una flessione del 3,40%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fincantieri
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
