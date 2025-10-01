Milano 10:01
42.594 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:01
9.388 +0,40%
Francoforte 10:01
23.808 -0,30%

Piazza Affari: calo per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo, con una flessione del 3,40%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fincantieri rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



