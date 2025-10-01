Milano 13:01
42.800 +0,18%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:01
9.420 +0,74%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: calo per Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una flessione del 2,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Technoprobe. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Technoprobe evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,288 Euro. Primo supporto a 8,068. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,992.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
