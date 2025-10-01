Piazza Affari: calo per Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una flessione del 2,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Technoprobe
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Technoprobe
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,288 Euro. Primo supporto a 8,068. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,992.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)