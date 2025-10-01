Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che passa di mano con un calo del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Lottomatica
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
