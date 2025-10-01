Milano 13:01
42.800 +0,18%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:01
9.420 +0,74%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che passa di mano con un calo del 2,01%.

La tendenza ad una settimana di Lottomatica è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
