Piazza Affari: andamento negativo per Lottomatica

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di Lottomatica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Lottomatica
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,71. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)