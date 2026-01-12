Milano 11:57
Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che mostra un decremento del 2,86%.

Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lottomatica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,04 Euro. Primo supporto visto a 21,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
