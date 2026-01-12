Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che mostra un decremento del 2,86%.
Lo scenario su base settimanale di Lottomatica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lottomatica
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,04 Euro. Primo supporto visto a 21,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)