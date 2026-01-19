Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, con una flessione dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di Lottomatica
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Lottomatica
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,12 Euro. Prima resistenza a 20,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)