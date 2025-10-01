Piazza Affari: scambi in positivo per De' Longhi

(Teleborsa) - Avanza la big degli elettrodomestici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici
rispetto all'indice.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)