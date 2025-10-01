Milano 10:03
Piazza Affari: scambi in positivo per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la big degli elettrodomestici, che guadagna bene, con una variazione del 2,47%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici rispetto all'indice.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
