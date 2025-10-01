USA, dato spese costruzioni agosto non pubblicato per shutdown

(Teleborsa) - Il dato, in uscita oggi, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sulla spesa per costruzioni
in USA, relativo al mese di agosto 2025, non è stato pubblicato. Ciò a causa dello shutdown
del governo statunitense.
Il report fa un aggiornamento sull'andamento delle spese per costruzioni private e in ambito pubblico.
La serrata degli uffici pubblici condizionerà anche i dati statistici in agenda per i prossimi giorni, inclusi quelli del mercato del lavoro, in calendario venerdì, preceduti dai sussidi alla disoccupazione domani, 2 ottobre. lasciando la Federal Reserve al buio sul da farsi.
Il dato uscito, invece, oggi, pubblicato da ADP nel suo rapporto mensile, ha mostrato che il settore privato americano
ha perso 32.000 posti di lavoro, a settembre, deludendo le aspettative.