Appuntamenti macroeconomici del 20 novembre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 20/11/2025
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,9%; preced. -1,7%)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,6%)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 1 punti; preced. -12,8 punti)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 55K unità; preced. 22K unità)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,2 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,08 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -12 Mld piedi cubi; preced. 45 Mld piedi cubi)