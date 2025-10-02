Milano 13:21
43.232 +0,35%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:21
9.449 +0,03%
Francoforte 13:21
24.434 +1,33%

A Francoforte corre Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre Wacker Chemie
Grande giornata per Wacker Chemie, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,16%.
Condividi
```