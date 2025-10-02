Milano 1-ott
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/10/2025

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Ribasso composto e controllato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in flessione dello 0,98% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,68, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,54.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
