Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Ribasso composto e controllato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in flessione dello 0,98% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,68, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,54.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)