Avio, opportunità USA più "interessante e concreta" con concorrenza modesta per SRM

(Teleborsa) - Il management di Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, è convinto che nel mercato statunitense dei motori a propellente solido
(Solid Rocket Motor, SRM) ci sia una concorrenza relativamente modesta
; in particolare, i nuovi entranti come Anduril, Ursa Mayor e X-Bow hanno una proposta relativamente debole e/o sono in una fase iniziale di sviluppo e quindi non rappresentano una vera minaccia per Avio. Lo riferiscono gli analisti di Intesa Sanpaolo
, dopo aver partecipato a una call sui nuovi obiettivi al 2035
della società di Colleferro.
L'attuale capacità produttiva di Avio in Italia
è di 500/600 tonnellate di propellente solido/anno, utilizzate al 60% circa per i booster più piccoli di Vega e la propulsione tattica; la capacità teorica è di circa 2.000 tonnellate/anno, ma sono presenti alcuni colli di bottiglia
che possono essere eliminati con investimenti limitati
(50-100 milioni di euro); l'attuale capacità nella Guyana francese è di circa 6.000 tonnellate/anno, utilizzata al 33% circa nel 2025 (al 64% circa nel 2026).
Il nuovo impianto statunitense
richiederà investimenti complessivi di circa 600 milioni di euro (inclusi 150-200 milioni di euro di leasing) e avrà una capacità produttiva di 700 tonnellate/anno; Avio avrà la possibilità di aumentare la capacità fino al 100% in caso di forte domanda, con investimenti aggiuntivi di circa 300 milioni di euro; Avio sfrutterà l'esperienza maturata durante la costruzione dell'impianto di propulsione del P-120 della Guyana francese (2018/2021), simile al nuovo impianto statunitense sotto molti aspetti.
Il management prevede che il nuovo impianto statunitense 1) entrerà in funzione nel secondo semestre del 2028
(precedente indicazione: fine 2028/inizio 2029) e 2) raggiungerà la piena capacità entro il 2032; Avio è fiduciosa di poter ottenere finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa statunitense; potrebbe ricevere finanziamenti fino a 180/200 milioni di euro, possibilmente prima dell'avvio delle operazioni dell'impianto statunitense.
Teoricamente, Avio è in grado di produrre al 100% il GEM/T SRM che equipaggia il missile Patriot PAC-2
acquistato, tra gli altri, dalla Germania (1.000 unità per 5,1 miliardi di euro); la sua produzione è stata assegnata a Bayern Chemie (gruppo MBDA), ma l'azienda potrebbe non avere le competenze necessarie e questa situazione potrebbe creare un'interessante opportunità per Avio
, scrivono gli analisti.
Si prevede che il nuovo stabilimento statunitense lavorerà su soluzioni SRM per circa 10 piattaforme diverse
; sarà in grado di produrre SRM relativamente grandi; sarà focalizzato sulla propulsione militare (tattica e persino strategica), più semplice e molto più remunerativa della propulsione spaziale (più complessa e meno remunerativa degli SRM); la propulsione spaziale negli Stati Uniti non è prevista/in programma.
"L'opportunità statunitense
- dice Intesa Sanpaolo - sembra sempre più interessante e concreta
; 1) la limitata disponibilità di capacità SMR negli Stati Uniti, 2) il basso livello di inventario missilistico negli Stati Uniti, 3) la relativa scarsità di know-how SMR e 4) lo scenario geopolitico può creare ulteriori opportunità per Avio, sia in Europa che negli Stati Uniti".