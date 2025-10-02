Milano 11:14
43.208 +0,30%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:14
9.446 -0,01%
Francoforte 11:14
24.427 +1,30%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,73%

L'Indice Hang Seng termina a 27.319,63 punti

Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,73%, chiude a 27.319,63 punti.
