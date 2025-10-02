Milano
11:14
43.208
+0,30%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:14
9.446
-0,01%
Francoforte
11:14
24.427
+1,30%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,73%
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,73%
L'Indice Hang Seng termina a 27.319,63 punti
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2025 - 10.25
Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,73%, chiude a 27.319,63 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,82%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,54%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,53%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,90%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,77%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,24%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,62%
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,15%
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,45%
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,35%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto