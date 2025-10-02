Milano 9:01
43.316 +0,55%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 9:01
9.467 +0,22%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,57%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 43.325,26 punti

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,57%, dopo aver aperto a 43.325,26 punti.
