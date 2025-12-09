Milano
8-dic
43.433
0,00%
Nasdaq
8-dic
25.628
-0,25%
Dow Jones
8-dic
47.739
-0,45%
Londra
8-dic
9.645
-0,23%
Francoforte
8-dic
24.046
+0,07%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 04.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,54%
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,54%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.924,08 punti
In breve
,
Finanza
09 dicembre 2025 - 02.38
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,54%, dopo aver aperto a 3.924,08 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1025)
