CME, da inizio 2026 futures e opzioni su criptovalute disponibili per il trading 24 ore su 24

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale di derivati, ha annunciato giovedì che i suoi future e opzioni
su criptovalute saranno disponibili per la negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dall'inizio del 2026
, in attesa di revisione normativa.
"Sebbene non tutti i mercati si prestino a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la domanda dei clienti per il trading di criptovalute 24 ore su 24 è cresciuta, poiché gli operatori di mercato devono gestire il proprio rischio ogni giorno della settimana", ha affermato Tim McCourt
, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group. "Garantire che i nostri mercati regolamentati per le criptovalute siano sempre attivi consentirà ai clienti di operare in tutta sicurezza in qualsiasi momento."
A partire dall'inizio del 2026, i future e le opzioni su criptovalute di CME Group saranno negoziati ininterrottamente su CME Globex
, con un periodo di manutenzione settimanale di almeno due ore
durante il fine settimana. Tutte le negoziazioni nei giorni festivi o nei fine settimana, da venerdì sera a domenica sera, avranno data di negoziazione il giorno lavorativo successivo, con compensazione, regolamento e reporting normativo elaborati anch'essi il giorno lavorativo successivo.
I futures e le opzioni su criptovalute hanno raggiunto volumi record presso CME Group nel 2025. Tra i risultati più significativi da segnalare il volume medio giornaliero (ADV) record di agosto
di 411.000 contratti, in aumento del 230% su base annua e pari a un valore nozionale medio di 14,9 miliardi di dollari.(Foto: Kanchanara on Unsplash)