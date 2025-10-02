CME, da inizio 2026 futures e opzioni su criptovalute disponibili per il trading 24 ore su 24

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale di derivati, ha annunciato giovedì che i suoisu criptovalute saranno disponibili per la negoziazione, in attesa di revisione normativa."Sebbene non tutti i mercati si prestino a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la domanda dei clienti per il trading di criptovalute 24 ore su 24 è cresciuta, poiché gli operatori di mercato devono gestire il proprio rischio ogni giorno della settimana", ha affermato, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group. "Garantire che i nostri mercati regolamentati per le criptovalute siano sempre attivi consentirà ai clienti di operare in tutta sicurezza in qualsiasi momento."A partire dall'inizio del 2026, i future e le opzioni su criptovalute di CME Group saranno negoziati ininterrottamente su, con un periodo didurante il fine settimana. Tutte le negoziazioni nei giorni festivi o nei fine settimana, da venerdì sera a domenica sera, avranno data di negoziazione il giorno lavorativo successivo, con compensazione, regolamento e reporting normativo elaborati anch'essi il giorno lavorativo successivo.I futures e le opzioni su criptovalute hanno raggiunto volumi record presso CME Group nel 2025. Tra i risultati più significativi da segnalare il volume medio giornaliero (ADV)di 411.000 contratti, in aumento del 230% su base annua e pari a un valore nozionale medio di 14,9 miliardi di dollari.