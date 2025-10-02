Milano 17:15
CME, da inizio 2026 futures e opzioni su criptovalute disponibili per il trading 24 ore su 24

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale di derivati, ha annunciato giovedì che i suoi future e opzioni su criptovalute saranno disponibili per la negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dall'inizio del 2026, in attesa di revisione normativa.

"Sebbene non tutti i mercati si prestino a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la domanda dei clienti per il trading di criptovalute 24 ore su 24 è cresciuta, poiché gli operatori di mercato devono gestire il proprio rischio ogni giorno della settimana", ha affermato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group. "Garantire che i nostri mercati regolamentati per le criptovalute siano sempre attivi consentirà ai clienti di operare in tutta sicurezza in qualsiasi momento."

A partire dall'inizio del 2026, i future e le opzioni su criptovalute di CME Group saranno negoziati ininterrottamente su CME Globex, con un periodo di manutenzione settimanale di almeno due ore durante il fine settimana. Tutte le negoziazioni nei giorni festivi o nei fine settimana, da venerdì sera a domenica sera, avranno data di negoziazione il giorno lavorativo successivo, con compensazione, regolamento e reporting normativo elaborati anch'essi il giorno lavorativo successivo.

I futures e le opzioni su criptovalute hanno raggiunto volumi record presso CME Group nel 2025. Tra i risultati più significativi da segnalare il volume medio giornaliero (ADV) record di agosto di 411.000 contratti, in aumento del 230% su base annua e pari a un valore nozionale medio di 14,9 miliardi di dollari.

(Foto: Kanchanara on Unsplash)
