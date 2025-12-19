OPA Spindox, nella prima settimana portato in adesione l'1,42% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria
su Spindox
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), promossa da BackSpin, società controllata da Progressio SGR, l'offerente ha reso noto che dal 15 dicembre 2025 al 19 dicembre
2025 sono state portate in adesione 85.418 azioni. Si tratta del 9,94% delle massime 859.600 azioni oggetto dell'offerta e dell'1,42% del capitale sociale
di Spindox.
Alla data odierna, l'offerente risulta complessivamente titolare di 5.524.454 Azioni, rappresentative del 92,07% del capitale sociale di Spindox. Il periodo di adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 15 dicembre 2025 e terminerà
alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 16 gennaio
2026.