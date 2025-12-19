OPA Spindox, nella prima settimana portato in adesione l'1,42% del capitale

Spindox

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), promossa da BackSpin, società controllata da Progressio SGR, l'offerente ha reso noto che2025 sono state portate in adesione 85.418 azioni. Si tratta del 9,94% delle massime 859.600 azioni oggetto dell'offerta e dell'di Spindox.Alla data odierna, l'offerente risulta complessivamente titolare di 5.524.454 Azioni, rappresentative del 92,07% del capitale sociale di Spindox. Il periodo di adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 15 dicembre 2025 ealle ore 17:30 (ora italiana) del giorno2026.