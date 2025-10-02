Fisco, 43% degli italiani risulta senza redditi

(Teleborsa) -lo dicono i numeri. In Italia tre quarti dell'intera Irpef (il 76,87%) sono pagati da appena un quarto di tutti i contribuenti (circa 11,6 milioni su 42,6 milioni di dichiaranti), mentre i restanti 31 ne pagano solo il 23,13%. Non solo: ben il 43,15% degli italiani non ha redditi e, di conseguenza, vive a carico di qualcuno.A delineare il quadro è il centro studi di Itinerari Previdenziali con il sostegno di Cida. In particolare, dall'analisi emerge che "meno di un terzo dei contribuenti sostiene"un meccanismo che concentra il peso fiscale su una minoranza e lascia il resto del Paese sulle spalle di pochi", e che si rivela "la trappola del ceto medio", si spiega nel rapporto, che indica nella legge di bilancio un "banco di prova" per ridare fiducia al ceto medio: "chiediamo alla politica scelte coraggiose, meno evasione, più equità, investimenti veri su lavoro e salari"., il viceministro dell'Economia Maurizio Leo torna a ribadire che si guarda con particolare attenzione alSi procede ovviamente seguendo la linea della cautela: "Dobbiamo essere rigorosi e molto attenti ai conti pubblici". Sull'Irpef la linea della prudenza potrebbe alla fine tradursi nel taglio della seconda aliquota dal 35 al 33% per i redditi da 28mila ai 50 mila euro, senza estensione fino a 60mila. Per quanto riguarda