Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene Delivery Hero, con un rialzo del 2,68%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'andamento di breve periodo di Delivery Hero mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 25,94 Euro e supporto a 25,26. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 26,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
