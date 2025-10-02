Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Bene Delivery Hero
, con un rialzo del 2,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo di Delivery Hero
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 25,94 Euro e supporto a 25,26. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 26,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)