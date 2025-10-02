Milano 11:16
Francoforte: in bella mostra Hochtief

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big tedesca delle costruzioni, che mostra una salita bruciante del 6,20% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Hochtief è in rafforzamento con area di resistenza vista a 249,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 242. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 257,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
