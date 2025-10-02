Francoforte: in bella mostra Hochtief

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big tedesca delle costruzioni
, che mostra una salita bruciante del 6,20% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Hochtief
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 249,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 242. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 257,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)