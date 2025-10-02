Milano 13:23
43.236 +0,36%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:23
9.448 +0,02%
Francoforte 13:23
24.437 +1,34%

Francoforte: risultato positivo per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Traton
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Traton, con una variazione percentuale dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Traton è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Traton, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 27,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 28,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```