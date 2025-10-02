Milano 11:17
Francoforte: si muove a passi da gigante Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Rialzo per Rational Aktiengesellschaft, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,19%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Rational Aktiengesellschaft è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 708,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 692,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 724,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
