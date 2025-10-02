Francoforte: si muove a passi da gigante Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Rialzo per Rational Aktiengesellschaft
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,19%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rational Aktiengesellschaft
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Rational Aktiengesellschaft
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 708,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 692,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 724,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)