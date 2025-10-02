Milano 9:02
43.320 +0,56%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 9:02
9.466 +0,21%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

La Borsa in Cina è chiusa

(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
